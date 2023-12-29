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Ракетный удар по Львову: произошло попадание в жилой дом

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Ракетный удар по Львову: произошло попадание в жилой дом

Львов. / Фото: Associated Press

Есть пострадавшие.

Во время ракетной атаки по Львову утром 29 декабря, предварительно, произошло попадание в жилой дом. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"По предварительной информации есть попадание в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Кроме того, в одном из лицеев города начался пожар. Вероятно, возгорание возникло из-за падения обломков ракеты.

Между тем городской голова Андрей Садовый отмечает, что информация о попадании в дом и пожаре в учебном заведении уточняется.

Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги во Львове были слышны взрывы.   В результате ракетного удара по дому погиб один человек. Восемь человек ранены.

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