Ракетный удар по Львову: под завалами нашли тело еще одного человека, количество пострадавших выросло

Во Львове из под-завалов жилого дома, в который попала российская ракета, получили тело еще одного человека. Также выросло количество пострадавших. На сегодня известно о 5 погибших и 40 раненых.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий и МВД Украины.

Во Львове из-под завалов жилого дома извлекли тело еще одной женщины.

"К сожалению, количество погибших из-за ночного ракетного удара по Львову выросло до пяти. Из-под завалов получили тело женщины. Искренние соболезнования родным. Спасатели продолжают работать на месте трагедии", — написал глава Львовской ОВА.

В МВД сообщили, что количество пострадавших возросло до 40 человек, спасены 7 человек.

"Работы продолжаются. Вывезено 130 м. куб. обломков строительных конструкций. Развернуто 6 палаток для размещения и питания пострадавших, оказание им психологической помощи. Психологами ГСЧС предоставлена помощь 178 лицам", — сообщили в МВД.

Ракетный удар по Львову: что известно

В ночь на 6 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. Во время ракетной атаки во Львов удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

Одна из враждебных целей попала в жилой дом, в котором в то время спали люди. Была разрушена часть здания. Также пострадал объект критической инфраструктуры.

Также разрушения получили более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Также повреждена одна подстанция во Львове, потому 150 абонентов остаются без электроснабжения.

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