Ракетный удар по Львову: количество погибших выросло

В результате российских ракетных обстрелов по Львову возросло число погибших. По состоянию на 07:00 известно о четырех погибших. Травмировано – девять. Под завалами еще остаются люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сейчас на месте атаки идет поисково-спасательная операция. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, а эвакуировали – 64.

В результате российских ракетных обстрелов поврежден многоквартирный дом. Разрушен третий и четвертый этажи в двух подъездах.

"Спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, захватчики ночью атаковали Львов. Первые взрывы прогремели около 02:30. В течение следующих 40 минут город Льва услышал еще серию взрывов. Кое-где произошли перебои со светом и мобильной связью.

Мэр города Андрей Садовый говорит, что ночная атака по Львову стала самой большой с начала войны. В частности, в областном центре большие разрушения в жилых помещениях, офисах, повреждены школу, общежития Львовской политехники.

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