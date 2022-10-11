Ракетный удар по Львову: 30% города снова без света, Садовый призвал местных сделать запас воды

В результате ракетного удара по объекту критической инфраструктуры Львова 30% города осталось без электроэнергии. Есть проблемы и с водоснабжением в нескольких районах.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Часть города снова без электроснабжения. В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии. Также перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города", — проинформировал он.

Садовый призвал львовян сделать небольшой запас воды.

"В течение последующих часов возможны перебои в водоснабжении", – объяснил он.

Напомним, сегодня, 11 октября, россия снова ударила ракетами по Львовщине. По состоянию на 12:30 известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области.

Садовый сообщил, что ракета попала по объекту критической инфраструктуры города. Часть города снова осталась без электроснабжения.

Ракетная атака Львова 10 октября

Напомним, накануне, 10 октября, во Львове в результате взрыва была временно приостановлена работа городских ТЭЦ, не работала треть светофоров.

Первый обстрел Львова был зафиксирован около 9 часов утра. Около 11 утра Львов вторично атаковали российские ракеты.

Как сообщил председатель ОВА Максим Козицкий, Россия выпустила за этот день 15 ракет по Львовской области, 7 из них системы ПВО сбили, 8 — попали в энергетические подстанции. Во многих районах города и районах области исчезло электро- и водоснабжение, а также связь и интернет.

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