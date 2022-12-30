Ракетный удар по Львовщине: в ОВА рассказали, возобновили ли электроснабжение после обстрелов

Энергетикам уже удалось завершить ремонтные работы после попадания в электроподстанцию во Львовской области.

В четверг, 29 декабря, россияне выпустили по Львовской области 6 ракет, 4 из них сбили силы ПВО. Есть попадание в электроподстанцию.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В результате российской атаки на Львовщину жертв нет.

Энергетикам уже удалось завершить ремонтные работы после попадания в электроподстанцию во Львовской области.

"По состоянию на этот момент во Львовской области электроэнергию подают в соответствии с графиком почасовых отключений. Ремонтные работы, связанные с повреждениями после ракетных ударов, энергетики уже завершили", — сообщил Козицкий.

Ракетный обстрел Львовщины 29 декабря

29 декабря во Львовской области оккупанты дважды попали в электроподстанцию, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением. Сложная ситуация была во Львове и части Яворивского района. Без электроэнергии остались 282 населенных пункта, из которых 76 — частично.

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