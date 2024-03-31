Ракетный удар по Львовщине: под завалами нашли тело еще одного погибшего

На Львовщине уже известно о по меньшей мере двух погибших.

В воскресенье, 31 марта, российские войска атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области крылатыми ракетами. В результате атаки погибли два человека – во время поисковых работ нашли тело еще одного мужчины.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

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"К сожалению, под завалами админздания объекта критической инфраструктуры на Львовщине, который сегодня утром атаковали крылатые ракеты, обнаружили тело еще одного мужчины. Искренние соболезнования родным", — написал Козицкий.

Спасатели продолжают поисковые работы.

Напомним, ранним утром 31 марта оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине. Они выпустили и дроны и ракеты. Обо всех подробностях атаки, читайте в этой новости.

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