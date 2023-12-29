Ракетный удар по дому во Львове: погиб один человек

Несколько человек получили травмы.
В результате ракетного удара по Львову в пятницу, 29 декабря, погиб один человек. Кроме того, три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий
"Львов. Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых", — подчеркнул председатель ОВА.
Мэр Андрей Садовый подтвердил информацию о жертве ракетного удара. По состоянию на 09:30 известно, что восемь человек были ранены.
По словам Козицкого, все пострадавшие – в состоянии средней тяжести. Большинство получили ранения из-за осколков окон, выбившихся взрывной волной. Он подчеркнул, что на момент ракетной атаки люди находились в домах.
Как сообщалось, с утра во время воздушной тревоги во Львове произошли мощные взрывы. Сначала их было не менее четырех. после короткого затишья снова были слышны взрывы.
Местные власти сообщили, что произошло попадание в жилой дом. Также в одном из лицеев города начался пожар.
Читайте также:
- Россияне ударили ракетами по Львову: появились фото и видео последствий
- Массированная ракетная атака на Днепр: есть пострадавшие и погибшие.
- Серия взрывов в Киеве: повреждена одна из станций метро
- В Хмельнитчине раздаются взрывы