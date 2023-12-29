Ракетный удар по дому во Львове: погиб один человек

В результате ракетного удара по Львову в пятницу, 29 декабря, погиб один человек. Кроме того, три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

"Львов. Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых", — подчеркнул председатель ОВА.

Мэр Андрей Садовый подтвердил информацию о жертве ракетного удара. По состоянию на 09:30 известно, что восемь человек были ранены.

По словам Козицкого, все пострадавшие – в состоянии средней тяжести. Большинство получили ранения из-за осколков окон, выбившихся взрывной волной. Он подчеркнул, что на момент ракетной атаки люди находились в домах.

Как сообщалось, с утра во время воздушной тревоги во Львове произошли мощные взрывы. Сначала их было не менее четырех. после короткого затишья снова были слышны взрывы.

Местные власти сообщили, что произошло попадание в жилой дом. Также в одном из лицеев города начался пожар.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.