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Ракетный обстрел полигона: во львовском госпитале просят о помощи для раненых военных

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Ракетный обстрел полигона: во львовском госпитале просят о помощи для раненых военных

В результате обстрела полигона погибли 35 военных, еще 134 бойца — травмированы.

Во львовский военный госпиталь доставляют украинских военнослужащих, которые получили ранения разной степени тяжести в результате авиаударов по Международном центре миротворчества и безопасности.

Об этом сегодня, 13 марта, сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации и обнародовала список необходимого:

  • Аппараты наружной фиксации костей (предплечья, бедренной кости, большеберцовой кости) – (100 шт.).
  • Насос для вакуумной терапии ран (20 шт.).
  • Комплект расходных материалов для вакуумной терапии ран (200 шт.).
  • Коагулятор электрохирургический (2 шт.).
  • Дрель ортопедическая (1шт.).
  • Укомплектованы индивидуальные тактические аптечки для военных (50 тыс. шт.).

У кого есть возможность помочь, просьба контактировать: +380979858669

Финансово поддержать раненых бойцов, которые будут находиться во львовском госпитале, можно:

БФ "Фонд поддержки медицины для военных"

ЕГРПОУ 43005599

ПриватБанк

Код Банка-получателя ЕГРПОУ банка 1436057, код банка 325321

Счет UA073052990000026002021006136

Карта 5169 3305 1877 5280

Кредобанк

Код банка 325365

Счет UA463253650000000260050005063

Назначение — Добровольное благотворительное пожертвование

Напомним, в ночь на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. В результате авиаударов погибли 35 человек, еще 134 военных с разной степенью поражения находятся в госпиталях.

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