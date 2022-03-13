Ракетный обстрел полигона: во львовском госпитале просят о помощи для раненых военных

Ракетный обстрел полигона: во львовском госпитале просят о помощи для раненых военных

В результате обстрела полигона погибли 35 военных, еще 134 бойца — травмированы.

Во львовский военный госпиталь доставляют украинских военнослужащих, которые получили ранения разной степени тяжести в результате авиаударов по Международном центре миротворчества и безопасности.

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Об этом сегодня, 13 марта, сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации и обнародовала список необходимого:

Аппараты наружной фиксации костей (предплечья, бедренной кости, большеберцовой кости) – (100 шт.).

Насос для вакуумной терапии ран (20 шт.).

Комплект расходных материалов для вакуумной терапии ран (200 шт.).

Коагулятор электрохирургический (2 шт.).

Дрель ортопедическая (1шт.).

Укомплектованы индивидуальные тактические аптечки для военных (50 тыс. шт.).

У кого есть возможность помочь, просьба контактировать: +380979858669

Финансово поддержать раненых бойцов, которые будут находиться во львовском госпитале, можно:

БФ "Фонд поддержки медицины для военных"

ЕГРПОУ 43005599

ПриватБанк

Код Банка-получателя ЕГРПОУ банка 1436057, код банка 325321

Счет UA073052990000026002021006136

Карта 5169 3305 1877 5280

Кредобанк

Код банка 325365

Счет UA463253650000000260050005063

Назначение — Добровольное благотворительное пожертвование

Напомним, в ночь на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. В результате авиаударов погибли 35 человек, еще 134 военных с разной степенью поражения находятся в госпиталях.