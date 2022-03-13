Ракетный обстрел полигона: во львовском госпитале просят о помощи для раненых военных

В результате обстрела полигона погибли 35 военных, еще 134 бойца — травмированы.
Во львовский военный госпиталь доставляют украинских военнослужащих, которые получили ранения разной степени тяжести в результате авиаударов по Международном центре миротворчества и безопасности.
Об этом сегодня, 13 марта, сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации и обнародовала список необходимого:
- Аппараты наружной фиксации костей (предплечья, бедренной кости, большеберцовой кости) – (100 шт.).
- Насос для вакуумной терапии ран (20 шт.).
- Комплект расходных материалов для вакуумной терапии ран (200 шт.).
- Коагулятор электрохирургический (2 шт.).
- Дрель ортопедическая (1шт.).
- Укомплектованы индивидуальные тактические аптечки для военных (50 тыс. шт.).
У кого есть возможность помочь, просьба контактировать: +380979858669
Финансово поддержать раненых бойцов, которые будут находиться во львовском госпитале, можно:
БФ "Фонд поддержки медицины для военных"
ЕГРПОУ 43005599
ПриватБанк
Код Банка-получателя ЕГРПОУ банка 1436057, код банка 325321
Счет UA073052990000026002021006136
Карта 5169 3305 1877 5280
Кредобанк
Код банка 325365
Счет UA463253650000000260050005063
Назначение — Добровольное благотворительное пожертвование
Напомним, в ночь на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. В результате авиаударов погибли 35 человек, еще 134 военных с разной степенью поражения находятся в госпиталях.