Ракетный обстрел Львовщины: в ГСЧС рассказали подробности и показали фото с мест ударов

После ракетных обстрелов во Львовской области вспыхнули пожары.

Российские террористы во вторник, 15 ноября, обстреляли три энергетических объекта во Львовской области.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

Львовские спасатели выезжали на места ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры региона. Там после обстрелов разгорелись масштабные пожары. Эти места получили критические повреждения.

"К ликвидации возгораний было привлечено 29 единиц спецтехники и более 160 человек личного состава, оперативно ликвидировавших возгорание", — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС во Львовской области

Фото: ГСЧС во Львовской области

Фото: ГСЧС во Львовской области

Массированный ракетный обстрел Львовщины

Российские террористы во вторник, 15 ноября, третий раз массированно обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. По Львовщине оккупанты выпустили 13 ракет, большинство из которых удалось сбить. По состоянию на утро, 16 ноября, 90% жителям области вернули электричество.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что после ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Львовщины на полное восстановление энергообъектов региона понадобится 8-12 месяцев.

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