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Ракетные удары по Львову: во время бомбежки повреждены окна в школе

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Ракетные удары по Львову: во время бомбежки повреждены окна в школе

Скриншот с видео

Пострадавших при ракетных обстрелах города нет.

Российские оккупанты 26 марта ракетами обстреляли Львов. Городу нанесен значительный ущерб по объектам инфраструктуры. Также из-за действий захватчиков повреждены окна в одной из школ города.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"В одной из школ вблизи места авиаудара ударной волной разбиты окна. Пострадавших нет", — сообщил Садовый.

Напомним, во Львове в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала.

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