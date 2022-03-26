Ракетные удары по Львову: во время бомбежки повреждены окна в школе

Ракетные удары по Львову: во время бомбежки повреждены окна в школе

Пострадавших при ракетных обстрелах города нет.

Российские оккупанты 26 марта ракетами обстреляли Львов. Городу нанесен значительный ущерб по объектам инфраструктуры. Также из-за действий захватчиков повреждены окна в одной из школ города.

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Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"В одной из школ вблизи места авиаудара ударной волной разбиты окна. Пострадавших нет", — сообщил Садовый.

Напомним, во Львове в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала.

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