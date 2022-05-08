Ракетные удары по Львову: с начала войны в городе погибли семь человек

Ракетные удары по Львову: с начала войны в городе погибли семь человек

В начале войны, 24 февраля, российская армия неоднократно обстреливала Львовщину и областной центр Львова.

За два месяца полномасштабного вторжения государства-оккупанта во Львове погибли семь человек. Кроме того, 13 горожан получили ранения.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый, пишет "24 канал".

По его словам, последняя атака, произошедшая 3 мая, была сложной для инфраструктуры. Ведь часть города, в которой несколько медицинских учреждений, оказалась без света. Кроме того, были некоторые проблемы с отключением водоснабжения. К счастью, проблемы удалось быстро решить.

Глава Львова подчеркнул: город заранее готовился к ракетным ударам. Поэтому есть возможность поставлять воду в областной центр без использования электроэнергии. Именно поэтому, как только россияне ударили по электроподстанции, включилась резервная система, а в больницах перешли на автоматическое питание.

Сейчас есть небольшие проблемы с тяговыми подстанциями, питающими железные дороги. Однако энергетики активно разрешают эту ситуацию.

Как сообщалось, в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову 3 мая были повреждены три электрические подстанции. По информации главы Львовской области Максима Козицкого, ракетные удары нанесли стратегические бомбардировщики РФ Ту-95 или Ту-160. Россияне выпустили шесть ракет по области, две сбили ПВО.

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