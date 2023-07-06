Ракетная атака по Львову: зафиксированы разрушения более 250 квартир и 14 общежитий

В результате российской атаки во Львове выбиты десятки тысяч окон и дверей. Козицкий подчеркнул, что таких повреждений в городе во время войны еще не было.

Во Львове в результате ракетного удара 6 июля повреждено более 30 домов, более 250 квартир и около 10 общежитий.

Об этом глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил на брифинге.

"Есть разрушения в настоящее время более 30 домов и более 250 квартир, более 50 автомобилей, около 10 общежитий, где можно размещать внутренне перемещенных лиц и студентов. Пострадали два высших учебных заведения, дом ребенка, санаторная школа. Десятки тысяч выбитых окон, дверей. Такого повреждения у нас еще не было", — подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что разрушена также одна из подстанций, поэтому в настоящее время около 150 абонентов находятся без электроснабжения.

"До конца дня мы все сделаем, чтобы силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разобрать все завалы и пытаться спасти всех людей", – заверил Козицкий.

Ракетный удар по Львову 6 июля

Российские войска нанесли по Львову удар ракетами "Калибр" в ночь на 6 июля. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти выпущенных врагом ракет.

Захватчики попали в жилой дом и объект критической инфраструктуры. В жилом доме разрушены квартиры на двух этажах в двух подъездах.

В результате атаки погибли четыре человека, которые на момент попадания находились в доме. Еще 34 человека пострадали. Кроме того, обломки сбитых ракет упали и нанесли разрушения во Львовском и Золочевском районах области.

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