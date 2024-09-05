Ракетная атака по Львову: что известно о состоянии пострадавших

Россия ударом убила почти всю семью – погибли женщина и три дочери.

После российской ракетной атаки во Львов, 4 сентября, по состоянию на сегодняшний день у Первого медобъединения Львова находится 26 пациентов.

Об этом рассказал заведующий отделением неотложной медицинской помощи Больницы Святого Пантелеймона Сергей Ищук, передает "Эспрессо.Запад".

Известно, что в больнице святого Пантелеймона – 7 пациентов, 11 – больницы святого Луки и 8 находятся в больнице святого Николая.

"Десять из них — в тяжелом состоянии находится в отделениях интенсивной терапии. В частности, в Больнице Святого Пантелеймона — 4, в Больнице Святого Луки — 3 и в Детской Больнице Святого Николая — 3 детей. Всего за предыдущие сутки в наши медучреждения поступило 54 пациента. 28 из них вернулись домой после того, как получили всю необходимую медицинскую помощь», – сказал медик.

Как отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, потребность в донорской крови остается.

"Чтобы помочь пострадавшим, обращайтесь в Городской центр службы крови по адресу: ул. Миколайчука, 9. Кроме того, сегодня в центре Львова будет работать передвижной центр крови, где можно стать донором для пострадавших", — написал Козицкий.

Атака на Львов: глава ОВА прибыл на место удара и показал видео

Напомним, российские захватчики атаковали Львов 4 сентября дронами и ракетами. По последним данным, в результате ударов погибли 7 человек, еще 38 – пострадали. В городе повреждены дома и автомобили.

Добавим, что в результате ночной атаки по Львову были повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.

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