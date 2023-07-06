Ракетная атака по Львову: появилось видео с первыми минутами после удара

На кадрах зафиксировано, как чрезвычайники с полицейскими спасают пострадавших.
Первые минуты после ничего ракетного удара по Львову 6 июля были сняты на видео и опубликованы в Сети.
Ответным роликом поделился руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
На выложенном видео, снятом почти сразу после российской атаки, зафиксированы разрушения, обломки поврежденных домов и разбитые автомобили.
Показана также спасательная операция, которую проводят чрезвычайники вместе с полицейскими. В частности, они транспортируют на носилках раненых местных жителей.
"Сразу после удара российской ракеты по гражданским во Львове… На сегодняшний день известно о 4 погибших и 34 пострадавших во Львове", — подписал видео Ермак.
Что известно о ракетной атаке по Львову 6 июля
Российские захватчики атаковали Львов в ночь на 6 июля ракетами "Калибр". Сначала сообщалось, что захватчики попали в жилой дом (разрушены квартиры на двух этажах) и объект критической инфраструктуры.
Однако впоследствии в ОВА уточнили, что повреждены более 30 домов, более 250 квартир, более 50 авто и около 10 общежитий. Выбиты десятки тысяч окон и дверей. Обломки сбитых ракет также нанесли разрушения во Львовском и Золочевском районах области.
Силам ПВО удалось сбить во Львовской области семь из десяти выпущенных врагом ракет "Калибр".
Пока известно о четырех погибших и 34 пострадавших.
Читайте также: