Ракетная атака на Львовщине: в поле найдены обломки и недетонированная ракета

В Стрыйском районе в поле обнаружили обломки ракеты и одну недетонированную ракету. На месте работают взрывотехники.

В результате утреннего ракетного удара в селе Скнилов Золочевского района были повреждены два частных дома и два хозяйственных сооружения. Взрывная волна повредила крыши домов.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Для пострадавших жителей община подготовила временное жилье в случае необходимости после обследования повреждений профильными службами.

В Стрыйском районе в поле обнаружили обломки ракеты и одну недетонированную ракету. На месте работают взрывотехники.

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Правоохранители напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов не приближайтесь к ним и сразу обращайтесь в ГСЧС или полицию. Это может спасти вашу жизнь и жизнь окружающих.

Напомним, российские войска устроили массированную ракетную атаку по Украине утром 15 января. В разных уголках страны раздавались взрывы и зафиксированные попадания. Были введены экстренные отключения света.