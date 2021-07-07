Пытался перелезть на балкон: во Львове погиб 30-летний мужчина при попытке попасть домой

Пытался перелезть на балкон: во Львове погиб 30-летний мужчина при попытке попасть домой

Мужчина сорвался с высоты третьего этажа.

Сегодня, 7 июля, 30-летний львовянин намеревался с балкона соседнего дома попасть на балкон своего дома, однако не удержался и упал с высоты третьего этажа. В результате падения мужчина погиб.

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Как сообщили в полиции Львовщины, о несчастном случае правоохранители узнали в 12:15. Трагедия произошла на улице Лобачевского во Львове.

Правоохранители установили личность погибшего — 30-летнего местного жителя. Почему мужчина выбрал именно такой способ, чтобы попасть в собственную квартиру, — пока не известно.

Полицейские устанавливают обсатвины события.

Напомним, во Львове 4-летний мальчик выпал из окна 6 этажа.

Новости Украины: во Львове 4-летний мальчик выпал с 6 этажа и уцелел

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