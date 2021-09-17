Пытался на ходу заскочить в фуру: дальнобойщика раздавило двумя грузовиками на границе в Шегинях

Пытался на ходу заскочить в фуру: дальнобойщика раздавило двумя грузовиками на границе в Шегинях

От полученных травм водитель погиб на месте.

В четверг, 16 сентября, около 22:25 на украинско-польской границе, в пункте пропуска "Шегини", что в Яворовском районе Львовской области, погиб дальнобойщик. Водитель грузовика пытался заскочить в фуру, которая самовольно начала двигаться, но такой маневр стал для водителя смертельным.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель грузовика DAF, 64-летний житель Хмельницкого, пытаясь попасть в собственный автомобиль, который самовольно начал движение и столкнулся с другой припаркованной грузовиком Scania yf польской регистрации и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области водитель влетел в ограждение кладбища и погиб на месте.

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