Пыталась прикрыться: во Львове в феврале на заправке стояла полностью обнаженная девушка (фото, видео)

Неизвестно, почему девушка была обнаженной.
Во Львове на одной из заправок заметили полностью обнаженную девушку. Она стояла возле автомобиля и пыталась прикрыться руками.
Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале Zahidwtf. Видео 18+ можно посмотреть по этой ссылке.
Судя по видео девушка стояла возле одной из заправок на перекрестке улиц Лычаковская-Пасечная. Она была без одежды и пыталась прикрыться руками. В то же время пешеходы никак не реагируют на девушку, проходя мимо.
"Это просто жесть. Голая. Улица Пасечная", — говорит авто видео.
Пока неизвестно, когда точно было снято видео и почему девушка была обнажена в прохладную погоду.
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