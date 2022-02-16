Пыталась прикрыться: во Львове в феврале на заправке стояла полностью обнаженная девушка (фото, видео)

Пыталась прикрыться: во Львове в феврале на заправке стояла полностью обнаженная девушка (фото, видео)

Неизвестно, почему девушка была обнаженной.

Во Львове на одной из заправок заметили полностью обнаженную девушку. Она стояла возле автомобиля и пыталась прикрыться руками.

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Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале Zahidwtf. Видео 18+ можно посмотреть по этой ссылке.

Судя по видео девушка стояла возле одной из заправок на перекрестке улиц Лычаковская-Пасечная. Она была без одежды и пыталась прикрыться руками. В то же время пешеходы никак не реагируют на девушку, проходя мимо.

"Это просто жесть. Голая. Улица Пасечная", — говорит авто видео.

Пока неизвестно, когда точно было снято видео и почему девушка была обнажена в прохладную погоду.

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