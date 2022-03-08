"Пытаемся спасти каждую живую душу": во Львовской области приютили 7 медведей из-под Киева (фото)

Для косолапых нашли дом в медвежьем приюте "Домажир".

На Львовщину из приюта "Белая скала", что под Киевом, переселили 7 медведей.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Пока они шлют на верную смерть своих детей, мы пытаемся спасти каждую живую душу. Львовщина приняла 7 медведей-переселенцев", — написал он на своей странице в Facebook.

Косолапых из приюта "Белая скала", что под Киевом, приютили в медвежьем приюте "Домажир". Здесь их снабдили домами, едой и всем необходимым.

"Мы – воины света. Рассвет близко", — подытожил глава Львовщины.

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