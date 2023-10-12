Пир во время войны: бывший прокурор и сотрудница ДБР отыграли двухдневную свадьбу с сотнями гостей (фото и видео)

На прошедших выходных, 7-8 октября, в пятизвездочном комплексе Emily Resort недалеко от Львова праздновали свадьбу 31-летний экс-прокурор Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница ГБР 27-летняя Роксолана Москва. Невеста обнародовала видео с первого дня своей свадьбы в соцсетях, из которого можно понять, что такой пышный праздник обошелся семьям бывших правоохранителей в круглую сумму.

Как сообщает Lviv.media, журналисты издания несколько раз пытались связаться с Ростиславом Ильницким, чтобы узнать, откуда у бывшего прокурора деньги на столь масштабный праздник, но он не отвечал на звонки.

"Мы также попытались связаться с матерью молодой — известной адвокатесой Богданой Москвой, возможно, это родители профинансировали детям роскошную свадьбу, однако она также не ответила на телефонные звонки. Через некоторое время журналистам позвонил отец молодого Василий Ильницкий и просил не публиковать расследование, мол, он много помогает армии”, — говорится в сообщении.

По информации Lviv.media, в первый день на свадьбе было более 300 гостей, для которых выступали Александр Пономарев, Ольга Полякова и группа "Дзвони сонця", а тамадой был шоумен Григорий Решетник. На следующий день приглашенных гостей было еще больше — около 500, а развлекал их Дзидзьо. Свадьба была оформлена в украинском стиле, молодая вместо белого одела вышитое платье, а молодой переоделся в вышиванку.

Молодожены в украинском костюме с гостями / Фото: Lviv.media

Украшением праздника был двухметровый свадебный торт, который, по предварительным оценкам опрошенных изданием кондитеров, стоит около 100 тысяч грн.

Двухметровый свадебный торт / Фото: Lviv.media

Что известно о молодоженах

По информации Lviv.media, Ростислав Ильницкий в 2019 году был в Радехове Львовской области заместителем местного прокурора. После этого якобы претендовал на должность прокурора Херсонской области, а несколько месяцев назад он по собственному желанию уволился с должности прокурора прокуратуры Печерского района Киева. Кем и где сейчас работает Ростислав Ильницкий, изданию узнать не удалось, поскольку он не отвечал на звонки и не отписывал на сообщения в WhatsApp.

Экспрокурор Ростислав Ильницкий / Фото: Lviv.media

Как сообщает издание, Роксолана Москва – бывшая работница отдела кадров Территориального управления ГБР во Львове. Ее уволили из бюро в марте 2022 года, однако впоследствии она через суд решила вернуться на работу. В сентябре 2022 года Восьмой апелляционный административный суд восстановил ее в должности и взыскал в ее пользу 231 тысячу грн за вынужденный прогул. В настоящее время ГБР оспаривает это решение в Верховном суде.

Издание также сообщило, что Роксолана является дочерью известной во Львове адвоката и бизнеследи Богданы Москвы, а также родственницей бывшей супруги экс-руководителя ГБР Романа Трубы.

Кто гулял на свадьбе

В списке гостей, который во вторник в Instagram опубликовала Роксолана Москва, можно увидеть фамилии депутатов Львовского городского совета Юрия Ломаги и Алексея Потрошителя.

Часть перечня гостей на свадьбе эксправохранителей / Фото: Lviv.media

Также среди приглашенных были люди, имена и фамилии которых совпадают с известными персонами — в частности, Василий Телица (вероятно, экс-руководитель управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины во Львовской области), Святослав Мазурик (вероятно, работник прокуратуры Киева, погоревший на взятке в 100 тысяч долларов) и Сергей Мальков (вероятно, бывший налоговик, уволенный из ДФС после огласки истории с покупкой Maserati).

"Стоит отметить, что у обоих молодоженов родители не бедные люди и проводить свадьбу в военное время не запрещено. Однако возникают вопросы об уместности столь пышной церемонии и гуляний во время войны", - отметили в издании.

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