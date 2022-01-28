Пьяный львовянин выехал на встречную, врезался в столб и опрокинулся: в ДТП погибла его пассажирка

Пьяный львовянин выехал на встречную, врезался в столб и опрокинулся: в ДТП погибла его пассажирка

43-летняя львовянка от полученных травм погибла на месте происшествия.

Сегодня, 28 января, в 02:15 во Львове пьяный 42-летний местный житель на автомобиле "Опель Вектра" не справился с управлением, в результате чего погибла его пассажирка – 43-летняя львовянка. Смертельное ДТП произошло на улице Тракт Глинянский.

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"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель Вектра", 42-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, въехал в столб и ограждение, после чего автомобиль опрокинулся", — сообщили в пресс-службе полиции области .

В результате ДТП пассажирка автомобиля, 43-летняя львовянка, от полученных травм погибла на месте происшествия. Водитель с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Правоохранители установили, что на момент ДТП водитель "Опеля" находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

ДТП с дорог Украины – ДжеДАИ за 27 января 2022 года

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