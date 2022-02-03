Провоцируют заболевание легких и возникновение рака: во Львове продают опасные конфеты с трансжирами

Провоцируют заболевание легких и возникновение рака: во Львове продают опасные конфеты с трансжирами

Опасные конфеты нужно немедленно убрать с продажи.

Во Львове в конфетах от производителя ООО "Августино" нашли повышенное содержание трансжиров, что опасно для здоровья.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпотребслужбы во Львовской области.

Партию опасных конфет должны изъять

Высокое содержание трансжирных кислот было обнаружено в конфетах, которые экспортировались из Украины в Литву. Производитель должен изъять из обращения всю партию опасных сладостей.

"Предупреждаем операторов рынка об исполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", а именно: немедленного изъятия пищевого продукта из оборота и письменного информирования компетентного органа о выявленном несоответствии в срок не больше двух рабочих дней", — говорится в сообщении.

Чем опасны трансжиры

Как писал ТСН.ua, трассжиры опасны для организма человека. Их используют производители, чтобы сдешевить продукцию.

Трансжиры приводят к следующим последствиям:

быстрыми темпами прогрессирует атеросклероз, даже у детей. В плазме крови людей, употребляющих продукты с трансжирами, растет уровень "плохого" холестерина и падает уровень "хорошего", растет уровень триглицеридов;

развиваются разнообразные воспаления в организме;

возрастают "маркеры" воспаления, такие как: фактор некроза опухоли, интерлейкин-6, С-реактивный протеин;

возрастает риск злокачественных опухолей, в частности рака молочной железы, простаты, кишечника, лимфомы, лейкемии;

а также – нейродегенеративные изменения, цирроз печени, воспалительные заболевания легких.

Напомним:

Киевская лаборатория натолкнулась на сливочное масло без следов молока. Руководитель центра испытаний продукции ГП "Укрметртестстандарт" Владимир Кищенко рассказал, что производители часто фальсифицируют и конфеты.

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