Проверка транспорта и документов: во Львове СБУ проводит антитеррористические учения

Проверка транспорта и документов: во Львове СБУ проводит антитеррористические учения

СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Во Львове 12 августа СБУ проводит антитеррористические учения. Они будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, с элементами условного захвата заложников.

Об этом сообщили в СБУ во Львовской области.

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Целью обучения является проверка взаимодействия силовых ведомств, ГСЧС и других специальных служб в условиях потенциальной террористической угрозы.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г. Львова с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", — говорится в сообщении.

СБУ просит жителей Львова в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по номерам горячей линии УСБУ во Львовской области (032) 261-61-42, или звонить -102.

Напомним, в Украине ликвидировали агентурную сеть боевиков "ЛНР", которые планировали ряд терактов.

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