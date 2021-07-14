Провели вмешательство без разрезов: во Львове медики спасли 6-месячного малыша с врожденным пороком сердца

Провели вмешательство без разрезов: во Львове медики спасли 6-месячного малыша с врожденным пороком сердца

Через день после вмешательства маленького пациента выписали домой.

Во Львове врачи спасли 6-месячного мальчика с врожденным пороком сердца, не делая сложных операций. Медики сделали это эндоваскулярно — без всякого разреза.

Об этом сообщает Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львова.

Медики рассказали, что к ним обратилась мать 6-месячного Юлиана. Женщина сообщила, что у ребенка снизился аппетит и появилась быстрая утомляемость. Львовские врачи диагностировали у ребенка врожденный порок сердца — клапанный стеноз легочной артерии тяжелой степени. То есть это — сужение между правым желудочком и легочной артерией, которая несет кровь в легкие.

"Единственный выход — операция. Уже на следующий день нашы специалисты провели эндоваскулярное вмешательство без всякого разреза — баллонную вальвулопластику легочной артерии. То есть, через бедренную вену в клапан легочной артерии был введен специальный баллон, который при раздутии устранил выраженный стеноз. Так, через день после вмешательства пациент был выписан домой", — говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что заметив какие-то изменения в организме стоит сразу обращаться за медицинской помощью. Так можно быстрее вылечить болезнь.

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