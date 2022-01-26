Протянул тело 7 километров: водителя, сбившего монахиню в центре Львова, отпустили под домашний арест

В феврале состоится очередное заседание по делу.

Водителя маршрутки, который в центре Львова сбил двух монахинь и тело одной из них протянул 7 километров, был отпущен под домашний арест. Об этом сообщает "Твое мисто" со ссылкой на прокуратуру Львовской области.

Меру пресечения с содержанием под стражей на круглосуточный домашний арест водителю сменили 20 января. Следующее судебное заседание по делу запланировано на февраль.

Напомним, 20 ноября в центре Львова на перекрестке проспекта Свободы и ул. Дорошенко маршрутка сбила двух женщин, водитель с места аварии скрылся. Тело одной из пострадавших полиция обнаружила на другом конце города. Погибшей оказалась монахиня. Она вместе с другой потерпевшей шла на мессу во Львовскую Латинскую кафедру.

22 ноября суд поместил 47-летнего водителя на 2 месяца под стражу без возможности внесения залога. Водитель признал свою вину и раскаялся.

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