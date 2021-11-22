Протаранил служебные авто и ранил четырех копов: во Львове водитель, убегая от полиции, совершил ДТП

Протаранил служебные авто и ранил четырех копов: во Львове водитель, убегая от полиции, совершил ДТП

Водителю-нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Во Львовском районе между городом Городок и селом Бартатов правоохранители заметили водителя Renault Duster, нарушившего правила дорожного движения. Однако мужчина не остановился по требованию и протаранил два служебных автомобиля, из-за чего пострадали четверо полицейских.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным полиции, 22 ноября в 2:15 водитель автомобиля Renault Duster проигнорировал требование остановиться и начал убегать от правоохранителей. Во время погони он врезался в два служебных автомобиля, из-за чего пострадали четверо полицейских.

ГУ Национальной Львовской полиции

Остановить водителя-нарушителя удалось только возле села Стоянцы Яворивского района. Нарушителем оказался 35-летний местный житель. Он отказался от проверки на состояния опьянения.

"Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины", — говорится. в сообщении.

Водителю-нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

ГУ Национальной Львовской полиции

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