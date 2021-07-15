Протаранил машину и протащил еще 200 метров: детали трагического столкновения поезда с авто на Львовщине

Протаранил машину и протащил еще 200 метров: детали трагического столкновения поезда с авто на Львовщине

Местные говорят, без матери остались трое детей.

Смерть на переезде. На Львовщине локомотив протаранил легковушку. 37-летняя водительница авто погибла на месте. На железной дороге говорят: на переезде работали звуковая и световая сигнализация.

Почему женщина таки выехала на рельсы, говорится в сюжете ТСН.16: 45.

Около 8:00 утра 37-летняя Екатерина на собственном авто ехала на работу в стрелочный пунк на железной дороге. По дороге свернула в соседнее село, чтобы подобрать сотрудника. На переезде ее машину протаранил локомотив.

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"Говорили, что она утром ехала за ним. Он шел на встречу к ней. Или она с ним по телефону разговаривала, или с кем-то другим, и тогда подехал поезд и ее сбил. Говорят, что у нее трое детей, муж", — рассказывает местная жительница.

Люди, которые живут рядом, говорят, что слышали, как произошло столкновение.

"Поезд ехал и сигналил, очень долго сигналил. Я думал, что это лошади переходят, я не понял, но слышал, что поезд остановился. Это означает, что что-то случилось", — говорит местный житель Ярослав Павлик.

Тепловоз с несколькими грузовыми вагонами протаранил машину и протащил еще 200 метров. Женщина погибла на месте.

"Спасатели, чтобы предотвратить пожар автомобиля, проводили работы по отключению аккумуляторной батареи и газовой установки. Также спасатели деблокировали тело погибшей женщины", — рассказал пресс-секретарь ГСЧС Львовщины Игорь Курус.

По телефону железнодорожники говорят: переезд регулируемый, здесь есть световая и звуковая сигнализация и на момент аварии она работала. К тому же с обеих сторон — хорошая видимость. Почему женщина этим пренебрегла, точно не известно. В авто она была одна.

"37 летняя местная жительница-водитель "Дэу" нарушила правила проезда железнодорожных переездов, в частности, не выполнила требования соответствующих дорожных знаков, проигнорировала звуковую сигнализацию, в результате чего произошло столкновение", — рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины.

Поезд с места аварии забрали быстро, а вот легковушка стояла на путях более 4 часов.

"Здесь эвакуатор сам не справится без помощи служб железной дороги. Надо, чтобы они как-то ее вытащили на дорогу, дальше мы заберем, потому что здесь нет ни подъезда, ни ничего", — объясняет водитель эвакуатора Павел Кунинец.

По словам железнодорожников, из-за аварии задержек поездов не было, мол эта линия без интенсивного движения.

Напомним, смертельное столкновение произошло в селе Панчишин во Львовском районе.

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