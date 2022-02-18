Проснулся обездвиженным: во Львове у 8-летнего мальчика случился инсульт

Ребенок четыре дня провел в реанимации.
Во Львове у 8-летнего мальчика случился инсульт. Медикам удалось спасти мальчика и сейчас его состояние стабильное.
Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова.
Мальчика зовут Святослав. Он, как всегда лег спать, а с утра проснулся обездвиженным и со стеклянным взглядом. Родители сразу вызвали медиков.
У Святослава диагностировали кровоизлияние в мозг, то есть инсульт. Четверо суток мальчик провел в реанимации, сейчас его перевели в нейрохирургическое отделение.
"Состояние ребенка стабильное, постепенно восстанавливается речь и движения в конечностях. Впереди маленького пациента ждет операция для устранения сосуда, который вызвал кровоизлияние", — говорится в сообщении.
Медики подчеркивают, что инсульты среди детей – не редкость. Они могут встречаться у детей даже с одного месяца от рождения.
Как распознать инсульт:
- потеря равновесия;
- внезапное ухудшение зрения в одном или обоих глазах;
- путаница с произношением и пониманием слов;
- сильная головная боль;
- невозможность двигать конечностями.
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