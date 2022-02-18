Проснулся обездвиженным: во Львове у 8-летнего мальчика случился инсульт

Проснулся обездвиженным: во Львове у 8-летнего мальчика случился инсульт

Ребенок четыре дня провел в реанимации.

Во Львове у 8-летнего мальчика случился инсульт. Медикам удалось спасти мальчика и сейчас его состояние стабильное.

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Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова.

Мальчика зовут Святослав. Он, как всегда лег спать, а с утра проснулся обездвиженным и со стеклянным взглядом. Родители сразу вызвали медиков.

У Святослава диагностировали кровоизлияние в мозг, то есть инсульт. Четверо суток мальчик провел в реанимации, сейчас его перевели в нейрохирургическое отделение.

"Состояние ребенка стабильное, постепенно восстанавливается речь и движения в конечностях. Впереди маленького пациента ждет операция для устранения сосуда, который вызвал кровоизлияние", — говорится в сообщении.

Медики подчеркивают, что инсульты среди детей – не редкость. Они могут встречаться у детей даже с одного месяца от рождения.

Как распознать инсульт:

потеря равновесия;

внезапное ухудшение зрения в одном или обоих глазах;

путаница с произношением и пониманием слов;

сильная головная боль;

невозможность двигать конечностями.

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