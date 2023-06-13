Прославляла Путина и хотела, чтобы погибали украинцы: во Львовской области наказали любительницу окупантов

Предательница с начала полномасштабной войны поддерживала Россию.
Во Львовской области к 5 годам лишения свободы приговорили женщину, прославлявшую российских оккупантов и диктатора Путина. Также она обзывала украинцев "фашистами" и им желала смерти.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
По данным следствия, жительница Львовской области в запрещенных социальных сетях сочувствовала потерям российской террористической армии. Она хвалила захватчиков и диктатора Путина за оккупацию украинских территорий и обзывала украинцев "фашистами", с которыми нужно бороться.
"Кроме того, фигурантка публиковала изображения президента и военных РФ, их символику военного вторжения – буквы выполнены в цветах георгиевской ленты, флаг окупантов. Также, женщина распространяла сообщения, в которых сочувствовала потерям вооруженных сил россии и выражала благодарность за несение службы", — говорится в сообщении.
Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 161, ст. 436, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины. Она приговорена к 5 годам лишения свободы.
Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного сообщника оккупантов в Николаевской области. Российская спецслужба привлекла мужчину к негласному сотрудничеству еще в начале этого года.
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