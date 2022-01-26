Просила телефон и переводила деньги: во Львове женщина оформляла кредиты на подругу

Правоохранители разоблачили подозреваемую.
Во Львове разоблачили 44-летнюю женщину, которая оформляла кредиты на подругу и тратила чужие деньги.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
По данным следствия, 44-летняя жительница Львова с телефона подруги оформила на потерпевшую несколько кредитов и перечислила себе средства. Деньги она потратила на свои нужды. Потерпевшая ничего не подозревала о мошеннице.
В полиции открыли производство по ч.2 ст.182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) и ч.2 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
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