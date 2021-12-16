Просила не убивать: во Львове наркоман с ножом набросился на сожительницу

Просила не убивать: во Львове наркоман с ножом набросился на сожительницу

У женщины на руках были раны от укусов, разбитое лицо и другие повреждения.

Во Львове наркозависимый мужчина напал на свою 23-летнюю сожительницу с ножом.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

О конфликте правоохранителей сообщили соседи, услышавшие крики. Когда копы приехали на место происшествия, то услышали, как женщина просила мужчину не убивать ее и умоляла о спасении.

На окнах жилье была решетка, а дверь закрыта. Выяснилось, что квартиру арендуют. На место немедленно прибыл владелец дома и спасатели.

Полицейские тем временем увидели через окно, что мужчина избивает женщину. Ей удалось вырваться, открыть дверь и выбежать к патрульным.

У женщины на руках были раны от укусов, разбитые лица и другие повреждения. Потерпевшая рассказала, что она смогла выбить у сожителя нож, с которым он на нее набросился. Женщину госпитализировали в больницу.

Патрульные задержали 23-летнего дебошира. В квартире копы обнаружили два свертка в изоляционной ленте и весы с остатками порошкообразного вещества. В другой комнате на полу лежал пакетик с кристаллическим веществом светло-бордового цвета.

Мужчина вел себя неадекватно и у него резко менялось настроение. Он признался, что употребляет наркотики. Его госпитализировали в специальное медучреждение.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в квартире нашли мертвых супругов.

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