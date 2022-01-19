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Просил позвонить жене: во Львове на вокзале мужчина угрожал себя убить (видео)

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Просил позвонить жене: во Львове на вокзале мужчина угрожал себя убить (видео)

Фото: dilo.net.ua

Мужчина не объяснил причины своего поступка.

Во Львове на железнодорожном вокзале мужчина пытался совершить самоубийство. Он потребовал позвонить его жене.

Об этом сообщает издание "Дело".

По данным очевидцев, инцидент произошел 19 января в 11.30. Неизвестный мужчина приставил к своему горлу нож и на глазах у людей пытался совершить самоубийство.

Сначала он не сообщал своих требований и отказывался общаться с полицией. Впоследствии он попросил позвонить по телефону его жене. Он говорил, что приехал из Мелитополя, и у него нет денег. Правоохранители обещали ему помочь, однако мужчина говорил, что не верит им.

Впоследствии стало известно, что он был спасен и госпитализирован.

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