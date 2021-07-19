Пропавшую двухлетнюю девочку из Львовской области нашли в 6 километрах от дома: видео

Пропавшую двухлетнюю девочку из Львовской области нашли в 6 километрах от дома: видео

Ребенка нашли только через 4 часа в поле.

Одолела почти 6 километров. На Львовщине вышла из дома и исчезла девочка в возрасте 2,5 лет. Искали ребенка полицейские и волонтеры.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, об исчезновении Вероники сообщила ее бабушка, жительница села Потелич.

Женщина рассказала, что отвлеклась на минуту по хозяйству, пока внучка играли во дворе. Чтобы найти малую, привлекли служебных собак, также искали с воздуха с помощью дрона.

Новости Украины: девочку из Львовской области нашли за 6 километров от дома

Ребенка заметили только через 4 часа в поле в 6 километрах от дома. Вероника сказала копам, что хотела пойти к родственникам, которые живут за лесом. Неповрежденную девочку передали взволнованной бабушке.

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