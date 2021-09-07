Пропала без вести 5 дней назад: во Львовской области разыскивают 14-летнюю школьницу (фото)

Девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Полицейские Львовщины разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю Екатерину Шурдуб из села Щуровичи Червоноградского района. Об исчезновении девушки в понедельник, 6 сентября, правоохранителей сообщила ее мама, информирует пресс-служба полиции Львовской области.

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"По словам матери девушки, дочь ушла из дома 2 сентября около 16:30. После этого ее видели в селах Батыев, Березовка и Новоставцы Червоноградского района", — рассказали в полиции.

Ранее девушка официально не исчезала, однако могла без предупреждений пойти на несколько часов из дома, пишет ZAXID.NET. По словам матери, дочь вернулась из школы, пошла гулять и с тех пор не выходит на связь. В семье кроме Екатерины есть еще несколько детей, воспитывает их только мама.

Правоохранители просит всех, кому известно местонахождение девушки, звонить на оперативную линию 102 или в ближайший отдел полиции.

Приметы Екатерины Шурдуб: рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза — карие.

Была одета в спортивную кофту серого цвета с белыми рукавами, джинсы синего цвета (сзади замки), на ногах — белые кроссовки.

Напомним, в Днепре разыскали пропавшую без вести 15-летнюю школьницу.

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