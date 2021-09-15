Проломил череп и убежал: 21-летний львовянин посреди улицы до смерти избил прохожего (фото)

Проломил череп и убежал: 21-летний львовянин посреди улицы до смерти избил прохожего (фото)

В результате полученных телесных повреждений, в частности, перелома основания черепа, избитый мужчина умер в больнице.

Во вторник, 14 сентября, на улице Шевченко во Львове во время внезапного конфликта 21-летний местный житель до смерти избил 38-летнего львовянина. После избиения злоумышленник оставил мужчину посреди улицы и сбежал. От полученных травм пострадавший скончался.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

"В полицию поступило сообщение от медиков одной из львовских больниц о пациенте, который был доставлен с диагнозом, в частности, "перелом основания черепа". Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался", — говорится в сообщении.

Погибшим оказался 38-летний львовянин. Правоохранители установили, что его избил неизвестный мужчина во время внезапного конфликта около 1:45 ночи на улице Шевченко.

После этого злоумышленник оставил избитого посреди улицы и cбежал. Травмированного мужчину обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую.

Правоохранители установили личность злоумышленника, 21-летнего жителя Львова, и задержали его. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. За содеянное злоумышленнику грозит наказание — до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области 43-летний мужчина до смерти избил свою 45-летнюю сожительницу. Он бил женщину руками и ногами по голове.

Новости Украины: в Житомире мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть двойное убийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку