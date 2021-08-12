Произошло чудо: во Львове за сутки нашли семью для мальчика с врожденным пороком, от которого отказались родители

Произошло чудо: во Львове за сутки нашли семью для мальчика с врожденным пороком, от которого отказались родители

Младенец хочет усыновить семья, которая уже воспитывает двоих детей.

Во Львове после того, как медики опубликовали историю о мальчике с врожденным пороком, от которого отказались родители, за сутки нашли семью для младенца.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет

"Чудо вот-вот произойдет. Всего за сутки нам удалось найти людей, которые хотят усыновить нашего Рому! Мама, папа и еще два братика — семья открывает свои сердца для нашего маленького пациента", — написали медики.

Известно, что семья уже ведет переговоры со Службой по делам детей и готовит документы для того, чтобы младенец мог наконец-то переехать домой.

Напомним, во Львове медики спасли 4-месячного Рому, который родился без пищевода и от него отказались родители. Врачи спасали ребенка, пытаясь еще и заменить ему родителей, ведь выздоравливать мальчик был вынужден в одиночку.

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