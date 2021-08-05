Проглотила деталь конструктора и тяжело дышала: во Львове медики спасли 1,5-летнюю гражданку США

Проглотила деталь конструктора и тяжело дышала: во Львове медики спасли 1,5-летнюю гражданку США

Ребенок хрипел и тяжело дышал.

Во Львове медики спасли 1,5-летнюю гражданку США, которая случайно проглотила деталь от конструктора.

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Об этом сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и катастроф.

Известно, что ребенок играл деталями от конструктора и случайно проглотил его. Родители заметили, что дочь начала хрипеть и тяжело дышать и вызвали медиков. Врачи оперативно прибыли на место происшествия.

"У ребенка было неполное удушение деталькой конструктора. К счастью, частица конструктора отошла от дыхательных путей и продвинулась в пищевод. Ребенка для дальнейшего наблюдения врачами госпитализировали в Охматдет", — говорится в сообщении.

Медики отметили, что подобные случаи могут трагически закончиться, а потому призвали родителей сразу обращаться за помощью к врачам или пройти базовый курс первой помощи детям.

Напомним, во Львове медики удалили мужчине 25-сантиметровую опухоль печени.

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