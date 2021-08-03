Проглотил сверток с наркотиками: во Львове шесть патрульных приговорили к 8 годам тюрьмы из-за смерти парня

Проглотил сверток с наркотиками: во Львове шесть патрульных приговорили к 8 годам тюрьмы из-за смерти парня

Родственникам покойного 22-летнего парня из государственного бюджета заплатят 4 млн грн.

Галицкий районный суд Львова во вторник, 3 августа, объявил приговор шестью патрульным, которых обвиняли в смерти 22-летнего мужчины. Их приговорили к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщает zaxid.net.

Инцидент произошел 9 февраля 2018 в игорном заведении. Там патрульные обнаружили в 22-летнего парня подозрительный сверток. Во время задержания молодой человек проглотил его. Мужчине стало плохо и патрульные пытались его спасти, но он умер. Экспертиза установила, что в свертке был каннабис, который перекрыл парню дыхательные пути и он задохнулся.

Львовских патрульных же обвинили в превышении полномочий. Суд 3 августа признал шестерых патрульных виновными и приговорил их к 8 лет лишения свободы. Судья решил, что полицейские неправомерно применили физическую силу к пострадавшему, надели на него пластиковые наручники-стяжки, чем лишили его возможности оказать себе помощь самостоятельно и способствовали его удушению.

Из государственного бюджета родственникам 22-летнего покойного должны выплатить 4 млн грн. Полицейские из собственных средств должны компенсировать 48 тыс. грн за проведение криминалистической экспертизы.

В патрульной полиции Львовской области объяснили, что осужденные не отстранены от работы. Там будут подавать апелляцию на решение Галицкого районного суда.

Напомним, в Кривом Роге патрульные спасли мужчину, который пытался прыгнуть из окна.

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