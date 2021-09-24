Проехался на боку: во Львове водитель опрокинул на крышу свой Mercedes-Benz (фото)

Проехался на боку: во Львове водитель опрокинул на крышу свой Mercedes-Benz (фото)

Водитель за рулем был пьян.

В четверг, 23 сентября, во Львове пьяный водитель перевернулся на своем авто Mercedes-Benz. ДТП произошло на мосту на ул. Княгини Ольги около полуночи.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на патрульную полицию Львовщины.

За рулем автомобиля был 36-летний львовянин, он врезался в блоки, проехал еще часть дороги на боку и перевернулся.

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Драгер показал 2 промилле алкоголя в крови водителя, тогда как допустимая норма, — 0,2 промилле.

Пострадавших в аварии нет.

Напомним, во Львовской области микроавтобус влетел в грузовик: водителя зажало в салоне.

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