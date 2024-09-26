Продал 38 университетских коров: чиновника львовского вуза подозревают в хищении

По словам стражей порядка, работник университета продал 38 университетских коров на общую сумму 572 тыс. грн.

Бывшего работника Львовского национального университета природопользования подозревают в незаконной продаже 38 "университетских" коров на общую сумму более полумиллиона гривен.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на определение в Едином государственном реестре.

Как говорится в постановлении, и.о. заведующего лабораторией учебно-демонстрационной фермы Учебно-производственного центра Львовского национального университета природопользования подозревают в растрате чужого имущества в особо крупных размерах.

"С ноября по декабрь 2020 года, действуя по корыстным мотивам, реализовал неустановленным лицам крупный рогатый скот в количестве 38 штук… без соблюдения установленной процедуры", – говорится в документе.

По словам правоохранителей, работник университета продал 38 университетских коров на общую сумму 572 тыс. грн. Деньги, вырученные от продажи скота, он присвоил.

Суд избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде залога, а также наложил арест на два дома подозреваемого (одним он владеет единолично, а в другом имеет долю). Досудебное расследование этого дела продолжается. За совершенное экс-работнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с запретом работать на определенных должностях.

Ранее сообщалось, что экс-командир воинской части и "бизнесвумен" вместе разворовали 140 млн гривен.

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