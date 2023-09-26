Привязали к повозке и тянули 13 км: во Львовской области суд наказал убийц правоохранителя

Злоумышленник жестоко убили милиционера, который вмешался в драку и пытался ее разнять.

На Львовщине двое злоумышленников приговорены к пожизненному заключению и 15 годам тюрьмы за жестокое убийство правоохранителя.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

61-летний и 34-летний мужчины признаны виновными в умышленном убийстве правоохранителя. Им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы и 15 лет лишения свободы соответственно.

Жестокое убийство правоохранителя на Львовщине: детали ужасающей истории

Напомним, что жестокое убийство милиционера произошло 18 апреля 2015 года в селе Лопатин во Львовской области (инцидент произошел еще до реформы полиции, поэтому именно милиционера). Двое злоумышленников, которым в то время было 53 и 26 лет, распивали алкогольные напитки в местном баре. Впоследствии между старшим обвиняемым началась потасовка с одним из посетителей. Участковый вмешался в конфликт и пытался его прекратить.

Однако ответный милиционер получил удары кулаками и трубой, от которых упал на землю и потерял сознание. Тогда осужденный привязал потерпевшего за ногу цепью к конной подводе и вместе со своим сообщником тащил его по дорогам поселка. Лошади тащили тело погибшего 13 километров.

"Он пытался прекратить драку, но получил удар по голове и на мгновение потерял сознание. Затем изверг (я не могу подобрать другого слова) привязал милиционера к сеялке, которая была запряжена двумя лошадьми, и потащил по дороге. При этом злоумышленник наносил участковому удары по голове металлической трубой", – рассказывали тогда в милиции.

По дороге старший злоумышленник приказал товарищу возвращаться домой, а сам сбросил труп потерпевшего в канаву и скрылся с места происшествия.

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