Привезли в Украину 1 тонну героина: во Львове будут судить граждан Турции за контрабанду наркотиков

Привезли в Украину 1 тонну героина: во Львове будут судить граждан Турции за контрабанду наркотиков

Иностранцы привезли в Украину героина на 2,3 млрд грн.

Четверо граждан Турции предстанут перед судом за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах. Иностранцы ввезли в Украину из Пакистана более 1 тонны героина, который под видом партии риса транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить его в страны Европейского Союза.

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Как сообщила Львовская областная прокуратура, в отношении задержанных уже направили в суд обвинительный акт.

Во время обыска складов во Львове правоохранители обнаружили более 1 тонны героина, ориентировочная стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет около 2,3 млрд грн.

Напомним, в Польше осудили украица на 11 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. Он пытался перевезти почти 230 кг гашиша.

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