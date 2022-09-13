Пришла в гости и убила: в центре Львова женщина зарезала мужчину

Во Львове 48-летняя местная жительница зарезала 60-летнего мужчину. Убийство произошло в квартире по проспекту Чорновила в центре города.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на проспекте Чорновила во Львове обнаружено тело мужчины без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего – 60-летнего львовянина. Также установили, что к совершению преступления причастна 48-летняя львовянка, находившаяся в гостях у погибшего.

"Около 22:00 между ней и мужчиной во время распития спиртных напитков возник конфликт, во время которого она ударила потерпевшего ножом в спинe, причинив ему смертельное ранение", — рассказывают в полиции.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине за совершенное грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Читайте также: