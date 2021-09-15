Принес копилку с монетами: во Львове 3-летний мальчик отдал все свои сбережения на лечение девочки с СМА

Принес копилку с монетами: во Львове 3-летний мальчик отдал все свои сбережения на лечение девочки с СМА

Мальчик сам принес копилку с монетами.

Во Львове 3-летний мальчик отдал на лечение Виктории Полюги, больной СМА, все свои сбережения.

Об этом сообщает zaxid.net.

Как отмечается, мальчик отдал больной СМА Виктории 742 грн, которые он вместе с родителями накапливали на новую игрушку. Мать ребенка Лилия Некрасова рассказала, что ее сын хотел новый трек на день рождения и откладывал деньги на игрушку.

"Бабушка сказала, что подарит этот трек ему на день рождения. Через месяц Олегу будет 4 года. Я предложила ему отдать эти деньги маленькой Виктории и он согласился", — рассказала Лилия Некрасова.

Мать мальчика отметила, что она рассказала сыну о том, что бывают больные дети и им нужно помогать. Тогда мальчик вместе с родителями принес в благотворительный фонд свою копилку с монетами и отдал ее.

Напомним, Виктория Полюга родилась на вид вполне здоровой девочкой, развивалась вовремя, плановые осмотры врачей только подтверждали, что с малышкой все в порядке. Пока родители не заметили, что ребенок не может поднять ножки. Тогда же у ребенка диагностировали СМА.

Единственное лечение в мире, которое может помочь — это самый дорогой укол, который даже внесен в Книгу рекордов мира из-за свою стоимость и уколоть его нужно до двух лет. Сейчас родители продолжают собирать средства для спасения девочки.

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