"Прилет" во Львове уничтожил электроподстанцию: в ОВА назвали все места попаданий (фото)

Во время ракетной атаки по Львову 15 февраля было попадание в электроподстанцию, она полностью уничтожена. Еще одна ракета попала в землю между жилыми многоэтажками, нанеся им повреждения.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Во время утренней воздушной тревоги в зону ответственности ВК "Запад", защищающего небо над восемью областями на западе Украины, вошли 14 российских ракет. Силы ПВО уничтожили восемь воздушных целей. Однако есть попадания.

"Прилет" по электроподстанции во Львове

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Козицкий уточнил, что во Львове было попадание в электроподстанцию. В результате загорелся пожар на площади 150 кв. м, который тушили в течение двух часов. К ликвидации огня были привлечены 29 чрезвычайников и шесть единиц техники.

Подстанция была полностью уничтожена. Офисные помещения, питавшиеся от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов.

Информации о погибших и пострадавших на данном объекте пока нет.

Куда еще попала ракета во Львове

Еще одна ракета попала в землю между жилыми многоэтажками. Взрывной волной выбило окна в около 30 домах на пяти улицах Львова. Были повреждены припаркованные рядом автомобили.

"В настоящее время за помощью к медикам обратились три человека из этих домов. У них диагностировали резаные раны и гематомы. Двое – это мужчина и женщина – в госпитализации не нуждались. Один мужчина отказался от госпитализации уже в карете скорой помощи. Всем пострадавшим медики оказали помощь на месте", – рассказал глава ОВА.

В результате этой атаки также получили повреждения центр занятости, научно-исследовательский институт, школа, лицей, два детсада.

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"Компенсацию за уничтоженные окна и двери берет на себя город. Также через Дию люди могут податься на возмещение в рамках государственной программы "єВідновлення". Транспорт уже курсирует в обычном режиме", — резюмировал Козицкий.

Повреждение в результате ракетной атаки во Львове / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Повреждение в результате ракетной атаки во Львове / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Повреждение в результате ракетной атаки во Львове / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Повреждение в результате ракетной атаки во Львове / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Повреждение в результате ракетной атаки во Львове / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Повреждение в результате ракетной атаки во Львове / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Повреждение в результате ракетной атаки во Львове / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Напомним, на рассвете 15 февраля во Львове прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО. Впоследствии стало известно, что Россия ударила ракетами по Львову. В нескольких домах по улице Научной взрывной волной выбило окна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Спасались, как могли! Львовяне приходят в себя после массированной атаки!

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