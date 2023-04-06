Прихожане этой церкви обвиняли Украину в развязывании войны: во Львове сносят незаконно построенный храм МП

Чиновник отмечает, что все происходит в соответствии с законом.

В Сиховском районе Львова сносят деревянную Свято-Владимирскую церковь УПЦ МП, построенную незаконно.

Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач.

"Общество ВТО проводит благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения московского патриархата на Сыхове. На одном из фото — отец от ВТО, собственно после молитвы и благословения которого работы начали. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому на самом деле не нужны", — говорится в его сообщении.

Он подчеркнул, что все происходит согласно закону. Полиция обеспечивает порядок на месте демонтажа.

ФОТО: Любомир Зубач/Фейсбук

ФОТО: Любомир Зубач/Фейсбук

Отметим, 4 апреля именно сторонники этой церкви цинично заявили, что "войну начали искренние украинцы", а не Россия и их хозяин Путин. Тогда львовянка Анастасия устроила пикет у Свято-Владимирской церкви УПЦ МП, но агрессивно настроенные сторонники МП пытались сорвать акцию. Так, одна из прихожанок МП в ответ на вопрос, кто виноват в войне, ответила: "А кто начал войну? Кто начал войну? Украинцы искренние!"

Московский патриархат "попросили" из Киево-Печерской лавры! Известны крайние термины

Читайте также: