Приехал на каникулы: возле Львова на рыбалке из-за удара током погиб 12-летний мальчик

Мальчик случайно задел линии электропередач.
В селе Малехов, что возле Львова, в воскресенье, 25 июня, из-за удара электрическим током погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла во время рыбалки.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Трагедия произошла 25 июня в 21.00. Известно, что 12-летний житель Волынской области приехал в Малехив на летние каникулы. Он на пожарном водоеме рыбачил.
"Как предварительно установили сотрудники отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1, во время рыбалки школьник, забрасывая удочку, задел проволоку линии электропередач, был поражен электрическим током и умер", — сообщили в полиции.
Обстоятельства трагедии расследует полиция.
Напомним, в селе Глебовичи Львовского района 10-летнего ребенка поразило током из оборванной электрической проволоки. Девочка погибла.
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