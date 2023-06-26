Приехал на каникулы: возле Львова на рыбалке из-за удара током погиб 12-летний мальчик

В селе Малехов, что возле Львова, в воскресенье, 25 июня, из-за удара электрическим током погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла во время рыбалки.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Трагедия произошла 25 июня в 21.00. Известно, что 12-летний житель Волынской области приехал в Малехив на летние каникулы. Он на пожарном водоеме рыбачил.

"Как предварительно установили сотрудники отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1, во время рыбалки школьник, забрасывая удочку, задел проволоку линии электропередач, был поражен электрическим током и умер", — сообщили в полиции.

Обстоятельства трагедии расследует полиция.

Напомним, в селе Глебовичи Львовского района 10-летнего ребенка поразило током из оборванной электрической проволоки. Девочка погибла.

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