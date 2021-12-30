Приехал эвакуатором и украл чужое авто: во Львове мужчина угнал Mercedes, потому что не смог его купить

Приехал эвакуатором и украл чужое авто: во Львове мужчина угнал Mercedes, потому что не смог его купить

Мужчина утверждал, что хотел приобрести машину и даже оставил на ней записку, но никто ему не звонил по телефону, поэтому он забрал себе припаркованное на улице авто.

Во Львове судили местного жителя за угон автомобиля. Мужчина приехал ночью эвакуатором по ул. Хуторовка, где был припаркован автомобиль Mercedes C220, загрузил машину и отвез ее в село Ходорковцы. Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на приговор Сиховского райсуда, случай произошел в мае 2021 года.

На суде обвиняемый объяснил, что хотел купить эту машину, но решил, что у нее нет владельца, поэтому взял ее себе. После этого он разукомплектовал автомобиль и распродал автозапчасти.

Правоохранители обнаружили и задержали злоумышленника.

Мужчина объяснил, что собирался приобрести автомобиль и оставил на нем даже записку со своим номером телефона, но ему никто не звонил. По его словам, в автомобиле было разбито стекло, поэтому он решил, что у машины нет владельца и забрал Mercedes себе.

Угонщик признал свою вину и уплатил владелице автомобиля 38,5 тыс. грн. материального ущерба.

За совершенное ему назначили наказание – три года тюрьмы, но освободили от наказания с испытательным сроком на год.

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