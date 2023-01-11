Президент Польши прогулялся по Львову: его встретила толпа людей, чтобы поблагодарить за поддержку (фото)

Президенты также посетили Лычаковское кладбище.
Президент Польши Анджей Дуда вечером, 11 января, прогулялся по центру Львова. Там его встретили местные жители, чтобы поблагодарить за поддержку Украины.
Об этом сообщает Канцелярия президента Польши.
На видео видно, как президент Польши ходит по центру Львова. Там его встретила толпа местных жителей, которые здоровались с Анджеем Дудой и скандировали: "Спасибо".
Mieszkańcy Lwowa witają Prezydenta @AndrzejDuda pic.twitter.com/tWJFsryScE— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Спонтаническое spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda z mieszkańcami Lwowa. Спасибо ✋ pic.twitter.com/TXHRJZ3TeB— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Также известно, что президенты Польши и Украины во время визита посетили Лычаковское кладбище. Там Дуда и Зеленский побывали на месте, где похоронены украинские защитники и воины, сражавшиеся за Львов в 1918 году. Также лидеры двух государств посетили польский мемориал "Кладбище орлят", который также находится на Лычаковском кладбище.
Cmentarz Orląt Lwowskich | Prezydenci Polski @AndrzejDuda и Ukrainy @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/QAHBsrXHI0— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Prezydenci @AndrzejDuda и @ZelenskyyUa uczcili pamięć poległych obrońców Ukrainy. pic.twitter.com/5JQFJMxVAZ— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Напомним, во Львов в среду, 11 ноября, на встречу с Владимиром Зеленским прибыли президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Лидеры трех государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.
Президент Анджей Дуда пообещал, что Украина получит роту танков Leopard от Польши.
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