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Президент Польши прогулялся по Львову: его встретила толпа людей, чтобы поблагодарить за поддержку (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4473
Время на прочтение
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Президент Польши прогулялся по Львову: его встретила толпа людей, чтобы поблагодарить за поддержку (фото)

Фото: Канцелярия президента Польши

Президенты также посетили Лычаковское кладбище.

Президент Польши Анджей Дуда вечером, 11 января, прогулялся по центру Львова. Там его встретили местные жители, чтобы поблагодарить за поддержку Украины.

Об этом сообщает Канцелярия президента Польши.

На видео видно, как президент Польши ходит по центру Львова. Там его встретила толпа местных жителей, которые здоровались с Анджеем Дудой и скандировали: "Спасибо".

Также известно, что президенты Польши и Украины во время визита посетили Лычаковское кладбище. Там Дуда и Зеленский побывали на месте, где похоронены украинские защитники и воины, сражавшиеся за Львов в 1918 году. Также лидеры двух государств посетили польский мемориал "Кладбище орлят", который также находится на Лычаковском кладбище.

Напомним, во Львов в среду, 11 ноября, на встречу с Владимиром Зеленским прибыли президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Лидеры трех государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

Президент Анджей Дуда пообещал, что Украина получит роту танков Leopard от Польши.

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Дата публикации
Просмотры
4473
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