Предлагают даже 5 тыс. долларов: на Львовщине задержали двух мужчин, которые пытались скрыться за границу

Мужчины хотели уехать из Украины и избежать мобилизации.
Во Львовской области на пункте пропуска Рава-Русская задержаны двое мужчин, которые пытались скрыться за границу. Один из них даже предлагал пограничникам 5 тысяч долларов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Так, 28-летний и 29-летний мужчины предлагали 5000 долларов и 3450 долларов, 8500 гривен, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины.
"На ни одно из незаконных предложений военнослужащие Госпогранслужбы не согласились. Уклоняющих-взяточников сотрудники ВВВБ Госпогранслужбы задокументировали и передали в Национальную полицию Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, 30-летний житель Киева притворился женщиной, чтобы пересечь границу.
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