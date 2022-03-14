Предлагают даже 5 тыс. долларов: на Львовщине задержали двух мужчин, которые пытались скрыться за границу

Предлагают даже 5 тыс. долларов: на Львовщине задержали двух мужчин, которые пытались скрыться за границу

Мужчины хотели уехать из Украины и избежать мобилизации.

Во Львовской области на пункте пропуска Рава-Русская задержаны двое мужчин, которые пытались скрыться за границу. Один из них даже предлагал пограничникам 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, 28-летний и 29-летний мужчины предлагали 5000 долларов и 3450 долларов, 8500 гривен, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины.

"На ни одно из незаконных предложений военнослужащие Госпогранслужбы не согласились. Уклоняющих-взяточников сотрудники ВВВБ Госпогранслужбы задокументировали и передали в Национальную полицию Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 30-летний житель Киева притворился женщиной, чтобы пересечь границу.

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